07 июля 2023, 15:32
Башкирский врач получил благодарственное письмо за спасение атакованного пчелами ребенка
Башкирский врач-реаниматолог Григорий Саарян спас мальчика, которого покусали по меньшей мере 500 пчел. За это его наградили благодарственным письмом. О случившемся сообщил mkset.ru.
Ребенок, который на прошлой неделе отправился гулять с братом, подвергся нападению целого роя пчел. Врач извлек из тела ребенка около 500 жал. Мальчик быстро пошел на поправку.
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Пришествием заинтересовался экс-глава ГИБДД Башкирии и нынешний депутат Госдумы от Башкирии Динар Гильмутдинов. Он наградил врача благодарственным письмом.
Сам Саарян отметил, что просто выполнял свою работу.
Врачи
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