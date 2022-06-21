Бариста Стрельников рассказал рецепт лучшего кофе для употребления в жару

В жаркую погоду стоит пить холодный кофе. Этот напиток помогает освежиться, а также получить заряд бодрости. Таким мнением поделился бариста, ведущий Youtube-канала Russian Barista Николай Стрельников. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Специалист подчеркнул, что холодный кофе можно приготовить как на молоке, так и на газировке. При этом подобные напитки обладают отличным вкусом.

«Освежающие напитки делаются с молоком или газировкой. Например, эспрессо-тоник — это швепс, эспрессо и любой сладкий сироп. Можете приготовить его дома: налейте в бокал швепс, добавьте лед, а затем одну порцию эспрессо», — отметил специалист.

Он подчеркнул также, что холодный кофе не является более вредным для здоровья по сравнению с горячим. По его словам, способ приготовления является абсолютно безопасным.

Самый популярный рецепт холодного кофе — «Колд брю». Его на протяжении нескольких часов выдерживают в холодной воде. Таким образом вкус напитка становится более мягким.