Барби потеряла половую принадлежность

У детей спросили, важен ли для них пол куклы. Оказалось, что теперь ребята отказываются играть в игрушки, разделенные по половому признаку. На эту просьбу отреагировала Mattel и выпустила коллекцию Creatable World («Созидаемый мир»). Куклы из новой партии могут быть как девочками, так и мальчиками, — это зависит от желания юного владельца Барби.

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Производитель советует детям менять пол куклы с помощью париков, одежды и аксессуаров. Таким образом компания избавила известную куклу от гендерных стереотипов.

Недавно Барби отметила свое 60-летие. Родина куклы — американский штат Висконсин. После своего «рождения» игрушка не раз менялась внешне в зависимости от очередных веяний в обществе. Сейчас на Западе активно пропагандируют гендерно-нейтральное воспитание молодежи. Подрастающему поколению предлагают самостоятельно выбирать свой пол. Поэтому появился вопрос с половой принадлежностью игрушки, написало РИА ФАН.