Барбер Зархунов посоветовал использовать триммер, чтобы сделать бороду гуще | 360°

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15 сентября 2022, 22:44

Барбер Зархунов посоветовал использовать триммер, чтобы сделать бороду гуще

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Многие мужчины мечтают о густой бороде. Директор барбершопа, топ-барбер Азамат Зархунов рассказал, как привести волосы на лице в порядок. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам эксперта, решающим фактором в том, как будет выглядеть борода, является генетика. Однако существуют методы, благодаря которым можно улучшить качество волос.

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Зархунов посоветовал поправлять бороду триммером с насадками. Проводить такую процедуру стоит каждые 10–14 дней. Во время каждого подхода стоит брать насадку больше предыдущей. Таким образом борода будет выглядеть более густой и аккуратной, передали «Аргументы и факты».

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