Барабанщик The Beatles представил клип на песню Let’s change the world

Барабанщик группы The Beatles Ринго Старр представил клип на свою новую песню Let’s change the world. Видео появилось на площадке YouTube. Об этом рассказал сайт «Мир 24» со ссылкой на издание Rock Cellar Magazine.

Релиз песни на всех цифровых площадках состоялся 24 сентября. Помимо этого трека поклонники группы могли услышать Just that way, Coming undone и Rock around the clock.

Клип на сингл Let’s change the world помогла создать музыканту некоммерческая организация Kids In The Spotlight (KITS). Примечательно, что она часто делает фильмы с рассказами о детях, которые являются сиротами или живут в бедных семьях.

«Я хотел снять это видео с детьми, потому что они — наше будущее, и это для них. Они заслуживают чистой воды и свежего воздуха», — сказал барабанщик.

В клипе фанаты увидят музыканта, который танцует вокруг скульптуры в парке Беверли-Хиллз вместе с подростками. Ролик, по словам барабанщика, посвящен мировым проблемам. Старр считает, что люди должны объединиться, чтобы все вместе решить их.