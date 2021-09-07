Балерина Илзе Лиепа рассказала, почему ее отец ушел из Большого театра

Балерина Илзе Лиепа рассказала, почему ее отцу Марису пришлось уйти из Большого театра, где он работал около 20 лет. Об этом сообщило РИА ФАН.

По ее словам, руководство театра поставило условие, что должен остаться кто-то один из них: либо Илзе, либо Марис. Она не знает, сказали ли об этом отцу сразу, но скоро все стало очевидно и так.

«Он принес эту жертву. Папа не мог не понимать, что его уход из театра — момент времени. Надо представить, что у него было в душе», — поделилась балерина.

Лиепа призналась, что не смогла бы жить без Большого театра.