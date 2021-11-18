BadComedian высказался о новом фильме Уэса Андерсона

Блогер и кинокритик Евгений Баженов, более известный как BadComedian, рассказал, как относится к режиссеру Уэсу Андерсону и поделился ожиданиями от его новой работы «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Блогер заявил, что ждет новую картину режиссера. Он отметил хороший актерский состав. По его словам, все фильмы режиссера являются «глотком свежего воздуха» для киноиндустрии.

«Это режиссер, за которым не следить нельзя. Я жду не сюрпризов, а именно его фильма. Потому что мне доставляют удовольствие именно его фильмы, а не что-то там необычное», — заявил Баженов.

Премьера картины «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» назначена на 18 ноября. В съемках проекта приняли участие Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Фрэнсис МакДорманд и Тимоти Шаламе.