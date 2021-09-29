BadComedian рассказал, как поступать при блокировке YouTube

Слухи о блокировке видеохостинга YouTube ходят уже давно. Видеоблогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, прокомментировал возможную блокировку платформы и рассказал, что будет делать в этом случае. Об этом сообщила «ФедералПресс».

На днях YouTube забанил немецкоязычные каналы Russia Today. В ответ на это Роскомнадзор пригрозил блокировкой самой платформе. По мнению Баженова, канал RT был забанен неправомерно.

«Я до сих пор не понимаю, за какой изначально контент канал RT был заблокирован, в чем причина такого жесткого подхода со стороны YouTube по удалению сразу целого канала», — заявил блогер.

Баженов отметил, что YouTube вряд ли заблокируют в стране. По его словам, многие представители российской пропаганды размещают свой контент там. Однако, если такое все же случится, Баженов планирует перебраться в Telegram.

«Да, потеряется часть денег от монетизации на YouTube, но выжить будет можно. Это не удар колоссального уровня. Но это будет удар по мне как по зрителю. Я сам бесконечно долго каждый день смотрю YouTube, огромное количество каналов, информации, в том числе со стороны российской пропаганды», — отметил блогер.