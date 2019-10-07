Автостат назвал самые популярные среди российских пенсионеров автомобили

Данные получило агентство «Автостат», проведя исследование, в котором эксперты обработали девять тысяч анкет.

На вершине рейтинга оказалась LADA Classic. Этим автомобилем владеют 3,1% прошедших опрос россиян старше 55 лет.

Далее в рейтинге идут Ford Focus (2,4%) и LADA Samara (2,2%). Также в топ рейтинга попали Renault Logan (2,1%), Toyota Corolla (по 2%) и LADA Kalina.

Довольно популярны оказались LADA Granta (1,9%), Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai (по 1,8%).