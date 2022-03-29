Авторы мультсериала «Три кота» выпустили полнометражную картину

Авторы популярного сериала «Три кота» создали полнометражный мультфильм по его мотивам. Проект получил название «Три кота и море приключений». В ближайшее время он появится в российской прокате. Об этом сообщило ИА НСН.

Картина появится на экране 1 июня. На данный момент трейлер уже можно посмотреть в Сети. Сюжет расскажет о приключениях главных героев — Коржика, Карамельки и Компота. Они вместе с родителями поедут на морской курорт. Хронометраж мультфильма составит 65 минут. Его выпустит «Студия МЕТРАФИЛЬМС» по заказу телеканала СТС.