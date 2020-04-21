Автор знаменитой теории рассказал о последствиях пандемии для мира
«Зачем мне куда-то ехать, тратя полдня на то, чтобы добраться до работы, если я могу общаться с коллегами, находясь у себя дома?» — задается вопросом Талеб.
Он уверен — благодаря тому, что сейчас многие попробовали онлайн-обучение и дистанционную работу, мир изменится навсегда. Компании станут отказываться от аренды помещений. Это не означает, что офисы исчезнут полностью, но, по прогнозам экономиста, они станут меньше, и люди не будут ездить туда каждый день.
«Это значит, что многие начнут переселяться из городов в сельскую местность», — заявил профессор в интервью РБК.
Еще одно последствие — полный провал туристического бизнеса. По его мнению, этой индустрии вряд ли получится восстановиться после отмены передвижений по миру.
«Отели, турбюро, где можно заказать путешествия, уже давно теряли доходы, а пандемия их прикончила», — сказал публицист.
Нассим Талеб — автор теории «черного лебедя». Согласно ей, в мире иногда случаются непредсказуемые, но судьбоносные события, которые могут перевернуть ход истории.