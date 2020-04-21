Автор знаменитой теории рассказал о последствиях пандемии для мира

Один из немногих, кто предсказал пандемию за несколько лет — американский публицист и экономист Нассим Талеб. Он заявил, что коронавирус может «убить» мегаполисы — люди, которые перешли на работу из дома, могут навсегда покинуть города и уехать в сельскую местность.

«Зачем мне куда-то ехать, тратя полдня на то, чтобы добраться до работы, если я могу общаться с коллегами, находясь у себя дома?» — задается вопросом Талеб.

Он уверен — благодаря тому, что сейчас многие попробовали онлайн-обучение и дистанционную работу, мир изменится навсегда. Компании станут отказываться от аренды помещений. Это не означает, что офисы исчезнут полностью, но, по прогнозам экономиста, они станут меньше, и люди не будут ездить туда каждый день.

«Это значит, что многие начнут переселяться из городов в сельскую местность», — заявил профессор в интервью РБК.

Еще одно последствие — полный провал туристического бизнеса. По его мнению, этой индустрии вряд ли получится восстановиться после отмены передвижений по миру.

«Отели, турбюро, где можно заказать путешествия, уже давно теряли доходы, а пандемия их прикончила», — сказал публицист.

Нассим Талеб — автор теории «черного лебедя». Согласно ей, в мире иногда случаются непредсказуемые, но судьбоносные события, которые могут перевернуть ход истории.