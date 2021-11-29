Автор Valve МакВикер опроверг слухи о разработке Half-Life 3

Компания Valve сейчас не работает над продолжением серии Half-Life 3. С таким заявлением выступил автор Valve News Network Тайлер МакВикер. По его словам, эта новость, которая появилась в сети, является вымыслом, написало издание VGC.

МакВикер отметил, что сейчас Valve пытается выпустить Steam Deck. Из-за огромного количества предзаказов, компания уделяет внимание именно ей. При этом студия готовит отдельный проект, который называется Citadel, сообщила «Газета.ru».

О Steam Deck стало известно еще в июле. Разработчики описывают ее как мощный ПК и портативную консоль одновременно. Помимо того, что Steam Deck способна запускать самые новые ААА игры, также благодаря ПО игроки могут получить доступ к своей игровой библиотеке цифрового магазина Steam.