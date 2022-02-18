Автор «Секса в большом городе» раскритиковала продолжение сериала

Автор книги «Секс в большом городе» Кэндис Бушнелл рассказала, что продолжение сериала ее разочаровало. По ее словам, многие решения, принятые авторами сиквела, не вписываются в концепцию произведения. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» со ссылкой на The New Yorker.

Писательница подчеркнула, что изображенные в сериале герои не имеют ничего общего с персонажами ее книги. Женщина подчеркнула, что ее поразила смерть мистера Бига, а также тот факт, что Миранда Хоббс сменила ориентацию, начав отношения с небинарной персоной. Однако несостыковки заключаются не только в этом.

«Кэрри Брэдшоу оказалась причудливой женщиной, вышедшей замуж за очень богатого парня. И это не моя история и не история моих друзей. Но у телевидения своя логика», — заявила Бушнелл.

Ранее продолжение сериала, которое выходит под названием «И просто так», оказалось в центре скандала. Зрителей возмутила шутка о холокосте, которая прозвучала в одной из серий.