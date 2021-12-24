Автор проекта «Своя еда» Даниленко рассказал, какие блюда россияне выбирают на Новый год

Россияне не боятся экспериментировать с блюдами на новогоднем столе. Помимо традиционной еды, во время праздника можно увидеть индейку. Об этом рассказал автор проекта «Своя еда» Андрей Даниленко. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на ИА SM-News.

Одними из самых популярных продуктов у россиян на Новый год стали шпроты, оливье, молочная продукция и икра. В качестве горячего еще десять лет назад можно было редко где увидеть индейку. Сейчас же эта птица становится все более распространенной.

«Индейка заняла очень хорошую нишу здоровой продукции. Она стоит меньше, чем говядина, конкурирует со свининой, а ее полезность неоспорима», — заметил специалист.