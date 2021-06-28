Автор песни «Музыка нас связала» пригрозил судом создателям известной игры

Автор известного хита группы «Мираж» «Музыка нас связала» Андрей Литягин пригрозил, что будет судиться с разработчиками игры Atomic Heart. Причиной стал трейлер, который опубликовали на YouTube.

Atomic Heart опубликовали видео, на фоне которого играла нетленка. «Студия Мираж» пожаловалась YouTube на нарушение авторских прав, поскольку никто у нее права на композицию не покупал. Ролик в итоге заблокировали. В компании Mundfish, которая является разработчиком игры, в свою очередь заявили, что произошла путаница и права были куплены — но у Национального музыкального издательства.

По мнению Литягина, у этой компании нет нужного «объема прав», чтобы совершать такие сделки. На Facebook автор песни заявил, что Mundfish пожадничали выплатить деньги его студии и перестали в итоге и вовсе выходить на связь.

«Пожадничали? А теперь, господа, я из вашего релиза сделаю судебный кошмар на долгие годы! Вы как минимум уже себе заработали негативную репутацию. Мой вопрос — оно того стоило?» — заявил на своей странице Литягин.

В агентстве «Топ7», с которым работает Андрей Литягин, заявили, что у Национального музыкального агентства все же есть права на продажу песни, однако публиковать ее измененные версии нужно только по согласованию с автором — таковы правила.