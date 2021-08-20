Автор более 30 патентов на изобретения рассказал, как заработать деньги и принести пользу

Изобретатель, бизнесмен, глава ГП «Корпорация ПСС», член совета Торгово-промышленной палаты Александр Редекоп рассказал, как стать успешным изобретателем в России и зарабатывать на своей деятельности хорошие деньги. Об этом сообщило РИА ФАН.

Александр является автором более 30 собственных патентов на полезные модели и изобретения. Он отметил, что многие разработки были созданы в компании его коллег-инженеров. Предприниматель признался, что у него самого инженерного образования нет, однако самостоятельно он изучал физику и химию.

«Нередко появляется изобретение, которому мы не нашли и, наверное, не найдем коммерциализации. Но на него есть патент, у патента есть срок действия, и когда-то он пройдет. Затем любой человек может попытаться найти применение изобретению, может обратиться к нам, мы дадим ему безвозмездную лицензию», — поделился эксперт.

Он отметил, что стать изобретателем совсем не трудно. Даже не обязательно обладать обширным багажом знаний. По его мнению, сейчас одним из самых перспективных направлений является создание зарядных станций для электромобилей.

«С помощью такой станции можно зарабатывать, например, заряжая владельцев электромобилей в ночное время на стоянках или в дневное — на парковках у офисов, торговых и развлекательных центров», — объяснил Редекоп.