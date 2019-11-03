Автомобилисты в Магнитогорске спасли пони. Видео
Автомобилисты в Магнитогорске смогли поймать пони, скакавшего по дороге с плотным движением. Видеозапись по спасению потерявшегося пони была опубликована «ВКонтакте» в паблике «На дорогах Магнитки» с подписью «Лошадка без поворотников».
Есть только два пути: в будущее без цирков или в цирк без животныхПодробнее
На кадрах видно, что пони скакал под седлом без наездника по крайней левой полосе проезжей части в потоке машин.
Водитель предположил, что лошадь сбежала из цирка.
Автор видео побоялся, что животное может выбежать на встречную полосу и пострадать, поэтому аккуратно оттеснил пони к обочине. Лошадь остановилась, и ее увели к хозяйке.
«И бежит-то ведь по правилам! Читала ПДД! Не то что некоторые», — пошутил в комментариях один из пользователей «ВКонтакте».