Автомобилисты в Магнитогорске спасли пони. Видео

Есть только два пути: в будущее без цирков или в цирк без животных Подробнее

На кадрах видно, что пони скакал под седлом без наездника по крайней левой полосе проезжей части в потоке машин.

Водитель предположил, что лошадь сбежала из цирка.

Автор видео побоялся, что животное может выбежать на встречную полосу и пострадать, поэтому аккуратно оттеснил пони к обочине. Лошадь остановилась, и ее увели к хозяйке.

«И бежит-то ведь по правилам! Читала ПДД! Не то что некоторые», — пошутил в комментариях один из пользователей «ВКонтакте».