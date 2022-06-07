Автомобилистам рассказали, как побороть сонливость за рулем

Автоэксперт Петр Баканов перечислил варианты, которые позволят побороть сонливость за рулем. По его словам, лучший совет для автомобилистов — остановиться и поспать. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Если же возможности поспать хотя бы 20 минут нет, то можно что-нибудь съесть, чтобы повысить энергию.

«Если вы себя чувствуете усталым за рулем, самый лучший рецепт — отдохнуть, поспать. Если такой вариант невозможен в принципе, очень неплохо в этом усталом состоянии подкрепиться, добавить энергии организму. Это даст плюс 200 километров ходу», — сказал специалист.

Также он посоветовал иметь при себе лимон, запах которого помогает побороть сонливость. Что касается энергетиков, то здесь сильно рассчитывать на прилив бодрости не стоит.

«Энергетики — да, можно принимать, для кого-то это будет спасением. Но нужно понимать, что это временная стимуляция, и в дальнейшем, когда воздействие закончится, они вгонят в еще большую фазу депрессии. Вы еще больше почувствуете усталость. Чай, кофе — тоже немного тонизируют, как и любые напитки, содержащие кофеин», — сообщил автоэксперт.

Он порекомендовал есть семечки, либо снять обувь, чтобы ступни чувствовали педали. В таком случае водитель будет более сконцентрированным и не уснет.