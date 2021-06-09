Автомобиль принцессы Дианы выставили на аукцион в Англии

Автомобиль принцессы Дианы выставлен на торги на аукционе Reeman Dansie в Англии, в юго-восточном графстве Эссекс. Начальная цена относительно небольшая — 56,6 тысячи долларов (около четырех миллионов рублей). Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на The Times.

Пробег Ford Escort составляет примерно 133 тысячи километров. Диана получила его в подарок на свадьбу от своего мужа принца Чарльза.

Представитель аукционного дома Льюис Рабетт отметил, что сама по себе машина не очень дорогая. Ценность ей придает тот факт, что она была собственностью королевской семьи.

Это уже не первый автомобиль Дианы, который продают с аукциона. Первый автомобиль принцессы Austin Mini Metro был продан в 90-х годах, а сейчас является экспонатом в Ковентрийском музее транспорта.

Другую ее машину, Audi 80 Cabriolet 1994 года, продали в прошлом году за 82 тысячи долларов (примерно шесть миллионов рублей).