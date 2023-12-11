Интересное 11 декабря 2023, 14:22 Автоэксперт посоветовал стравливать давление в шинах для езды по рыхлому снегу

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Чтобы повысить проходимость машины, стоит стравить давление в шинах. Об этом РИАМО рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Чем ниже давление в шинах, тем больше вероятности поехать по бездорожью или рыхлому снегу. Срабатывает принцип увеличения площади, за счет которого машина становится более проходимой. А вот если под тонким слоем снега асфальт, то лучше давление увеличить.

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«Чем ниже у нас давление, тем больше площадь, которым вот это колесо опирается на грунт. Соответственно чем ниже у нас давление в каждой точке, тем меньше будет проваливаться колесо. Значит, больше шансов, что оно покатится», — объяснил автоэксперт.

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