Автоэксперт Моржаретто высказался о новом портале для проверки водительских прав

В России появится новый сервис для проверки водительских удостоверений. Такое нововведение будет полезно для банков, чтобы обслуживать клиентов без наличия паспорта. Таким мнением поделился автоэксперт Игорь Моржаретто. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

««Насколько я в курсе, делается это по просьбе банковского сообщества, потому что уже в конце этого месяца по закону банки смогут целый ряд операций осуществлять без предъявления паспорта, по водительскому удостоверению. В принципе, такая практика в мире есть, есть страны, где вообще внутреннего паспорта нет, а их эквивалент — это водительские права», — пояснил эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что подобный проект будет безопасным для пользователей. Серьезной утечки данных не произойдет, так как портал будет хранить ограниченное число информации, не представляющей особого интереса для мошенников.