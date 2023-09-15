Интересное 15 сентября 2023, 12:52 Автоэксперт Манков посоветовал чистить кузов с помощью автомобильной глины

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На кузове машины часто бывают загрязнения, которые сложно очистить, не повредив поверхность, но есть современные средства, которые помогут с этим справиться. Об этом Пятому каналу рассказал владелец студии по уходу за автомобилями Дмитрий Манков.

По его словам, отлично справляется с сильными загрязнениями автомобильная глина. Это средство представляет собой смесь природного материала с синтетическими добавками. Такая глина обладает более эффективными чистящими свойствами, добавили «Дни.ру».

«Для повседневного и бытового использования лучше использовать безабразивные глины, потому что они достаточно безопасны для ЛКП и других поверхностей», — подчеркнул эксперт.

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