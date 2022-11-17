Интересное 17 ноября 2022, 21:30 Автоэксперт Колодочкин рассказал, как справиться с гололедом на дорогах

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На дорогах образовался гололед. Такое явление может значительно затруднить движение. Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, как избежать «заноса» во время вождения, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, во время вождения важно сохранять спокойствие и соблюдать правила. Как правило при гололеде руль становится очень податливым. Данный признак говорит о том, что сцепление с дорогой пропало.

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«Если машину начинает заносить, нужно аккуратно поворачивать руль так, чтобы сохранить прямолинейное движение автомобиля», — заявил эксперт.

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Во время торможения Колодочкин посоветовал сначала отпустить педаль газа, а затем, когда машина сбавила ход, наживать на тормоз, написал «Царьград».