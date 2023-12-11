Интересное 11 декабря 2023, 13:29 Автоэксперт Баканов заявил, что современные машины не нуждаются в прогреве зимой

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Современные автомобили не нуждаются в прогреве зимой перед началом поездки. Об этом РИАМО сообщил автоэксперт Петр Баканов.

Двигатели современных машин не нуждаются в прогреве, потому что электроника сама подстраивается под условия вокруг. Времена карбюраторных авто прошли, поэтому нет необходимости таким образом готовить транспорт к поездке.

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«Если говорим о технике, то прогрев ей не нужен. Наоборот, машина лучше прогревается во время езды. Единственное пожелание это не нагружать ее сразу, а медленно, первые 2-5 километров двигаться не спеша, как бы разминаясь», — рекомендовал Петр Баканов.

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