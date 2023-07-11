Интересное 11 июля 2023, 13:31 Автодром Moscow Raceway примет гонку «GT Cup. Гран-при Телеканала „360“» Гонка «GT Cup. Гран-при Телеканала „360“» состоится на автодроме Moscow Raceway 15 июля Moscow Raceway / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Главные соревнования суперкаров по кольцевым автогонкам — GT Cup. Гран-при телеканала «360» состоятся 15 июля на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе. Мероприятие начнется в 11:30, вход для детей до семи лет в сопровождении взрослых будет бесплатным.

GT Cup. Гран-при телеканала «360» — главное гоночное событие лета. Это чемпионат, состоящий из пяти этапов, каждый из которых проводят на лучших автодромах России. В заездах принимают участие исключительно спорткары Porsche.

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На Moscow Raceway развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. Помимо двух массовых гонок и заезда на лучшее время прохождения круга Time Attack, гости автодрома смогут прогуляться по техническому парку гонщиков, посмотреть и потрогать автомобили, вкусно поесть, пройтись по пит-лейну и даже по стартовой прямой гоночного трека перед стартом соревнований.

В конце апреля автодром в Волоколамском округе принял главный чемпионат страны по дрифту RDS GP. Пилот Дамир Идиятулин из команды «SINTEC • Fresh Маркетплейс» стал первым гонщиком, набравшим 100 баллов из сотни возможных.