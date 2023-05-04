Интересное 04 мая 2023, 18:04 Австралийский ученый Трэвис Круикшанк: бокс замедлит развитие болезни Паркинсона

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Австралийские ученые во главе с доктором Трэвисом Круикшанк провели исследование и выяснили, что занятия боксом без соперника способны отсрочить развитие болезни Паркинсона. Об этом сообщил сайт «Ридус».

В ходе эксперимента ученые использовали мониторы сердечного ритма для наблюдения за работой сердца участников. Спустя 15 недель занятий боксом у добровольцев улучшились показатели по шкале болезни Паркинсона.

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Отмечается, что участники эксперимента сражались не с противником, а с боксерским блоком.