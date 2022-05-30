Австралийские ученые рассказали как спать, чтобы защитить мозг от болезней

Ученые из австралийского университета Монаша выяснили, какая поза позволит во время сна защищать мозг от болезней. Об этом написал «Ридус» со сслыкой на издание Translational Neurodegeneration.

По их словам, на ранней стадии нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, БАС и рассеянного склероза, в мозге начинается накопление ненужных белков, которые должны удаляться глимфатической системой.

Они решили выяснить, насколько сильно глимфатическая система влияет на развитие нейродегенеративных заболеваний.

Проведя исследования на мышах ученые отметили, что людям необходимо чаще спать на боку, а не на спине или животе, поскольку глимфатический клиренс наиболее эффективен именно в этом положении сна.

Кроме того, они посоветовали включить в рацион больше продуктов с высоким содержанием жирных кислот омега-3, сократить потребление алкоголя и регулярно заниматься физическими упражнениями.