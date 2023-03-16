Интересное 16 марта 2023, 13:47 Австралийские ученые объяснили, почему спальню можно использовать только для сна

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Ученые из Университета Нового Южного Уэльса заявили, что использование спальни не по назначению может оказать негативное влияние на качество сна. Об этом написало издание medicalxpress.com.

Для эксперимента ученые пригласили 300 австралийцев в возрасте от 18 лет и старше. Добровольцы в среднем проводили около 9,5 часов во сне, однако 2,5 часа из них приходились на попытки уснуть.

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Проблемы со сном у некоторых людей специалисты связали с тем, что люди перестали ассоциировать спальню с отдыхом. Из-за того, что помимо отдыха в спальне они читают, принимают пищу или учатся, им трудно отключиться от повседневных забот в вечернее и ночное время суток, сообщил «Ридус».

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