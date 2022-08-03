03 августа 2022, 15:18
Австралийские ученые изобрели полимерные кирпичи крепче бетона
Исследователи Университета Флиндерса (Австралия) разработали из полимера строительные кирпичи, которые по крепости прочнее бетона. Об этом написало издание «Ридус» со ссылкой на сайт университета.
В основе кирпича лежит сера, оставшаяся после промышленных процессов и удобрений. Ученые отметили, что такие кирпичи склеиваются друг с другом без необходимости в клее или другом растворе. Достаточно распылить на их поверхность аминовый катализатор.
Такие кирпичи мало весят и являются устойчивыми к воде, кислоте и другим погодным условиям даже больше, чем обычные блоки. Кроме того, они становятся в 16 раз плотнее, если добавить в полимер углеродное волокно.