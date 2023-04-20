Интересное 20 апреля 2023, 12:44 Австралийская ученая Ребекка Купер: крепкий сон снизит риск развития депрессии в предподростковом возрасте

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Эмоциональное состояние детей в предподростковом возрасте очень уязвимо. Австралийские ученые во главе с автором Ребеккой Купер провели исследование и выяснили, что качественный сон снизит риски развития депрессии в этот период, сообщил сайт «Ридус».

По результатам исследования, психологические проблемы у детей зачастую сопровождаются апноэ и ночными кошмарами. Только благодаря налаживанию режима сна у участников эксперимента снижался уровень стресса и тревоги.

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Отмечается, что в исследовании участвовали более 10 тысяч детей в возрасте от девяти до 13 лет.