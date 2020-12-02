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    02 декабря 2020, 13:18

    Австралийка не поверила крупному выигрышу, приняв его за мошенничество

    Полина Петрова

    Жительница Австралии выиграла в лотерею 150 тысяч местных долларов, но приняла сообщения об этом за попытку мошенников обмануть ее, пишет издание UPI.
    Австралийка не поверила крупному выигрышу, приняв его за мошенничество

    Уточняется, что женщина, живущая в городе Буллабурра, купила в интернете лотерейный билет на розыгрыш 20 ноября. В итоге она выиграла 150 тысяч австралийских долларов или 8,4 миллиона рублей. Австралийке начали приходить электронные письма, в которых говорилось о ее победе, но она не верила им. Она приняла оповещение за проделки аферистов, информирует ИА Nation News.

    Когда женщина зашла в свой онлайн-аккаунт, то поняла, что разбогатела. В настоящий момент она со своим супругом решает, на что лучше потратить выигранную сумму.