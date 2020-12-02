02 декабря 2020, 13:18
Австралийка не поверила крупному выигрышу, приняв его за мошенничество
Жительница Австралии выиграла в лотерею 150 тысяч местных долларов, но приняла сообщения об этом за попытку мошенников обмануть ее, пишет издание UPI.
Уточняется, что женщина, живущая в городе Буллабурра, купила в интернете лотерейный билет на розыгрыш 20 ноября. В итоге она выиграла 150 тысяч австралийских долларов или 8,4 миллиона рублей. Австралийке начали приходить электронные письма, в которых говорилось о ее победе, но она не верила им. Она приняла оповещение за проделки аферистов, информирует ИА Nation News.
Когда женщина зашла в свой онлайн-аккаунт, то поняла, что разбогатела. В настоящий момент она со своим супругом решает, на что лучше потратить выигранную сумму.