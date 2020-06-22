Австралийка нашла «чужих» на своем дворе. Видео

Жительница Австралии опубликовала в Сети видео, на котором запечатлела непонятную темно-синюю массу, найденную на собственном заднем дворе. Сначала находка напоминает цветной песок, но затем женщина касается его пальцем, и он приходит в движение.

Австралийка испугалась, и попросила других пользователей сообщить ей, с чем она столкнулась, и что теперь делать?

«Всю ночь шел дождь, и они появились во дворе. Кто-нибудь знает, что это такое?» — поинтересовалась женщина.

«Я никогда не видела ничего подобного раньше!» — написала одна женщина.

«Это похоже на кинетический песок», — предположил другой комментатор.

«Что-то вылупилось!» — заявил третий.

Некоторые пользователи предложили австралийке облить находку бензином и сжечь. А потом бежать, куда глаза глядят, чтобы спастись от «чужих».

Однако один из комментаторов опознал в необычной массе мелких шестиногих членистоногих под названием Anurida Maritima.

«Это точно они! У нас такое каждый год, ненавижу их», — написал мужчина.

Эксперт из сельскохозяйственной школы при Техасском университете сообщил Yahoo News, что эти существа широко распространены по всему миру. Люди о них не знают потому, что они слишком маленькие, 1-1,5 мм. Чаще всего Anurida Maritima живут в садах, компостных ямах и опавших листьях. Они не опасны для людей и животных, не кусаются, не распространяют болезни и не портят дома.

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