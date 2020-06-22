Австралийка нашла «чужих» на своем дворе. Видео
Австралийка испугалась, и попросила других пользователей сообщить ей, с чем она столкнулась, и что теперь делать?
«Всю ночь шел дождь, и они появились во дворе. Кто-нибудь знает, что это такое?» — поинтересовалась женщина.
«Я никогда не видела ничего подобного раньше!» — написала одна женщина.
«Это похоже на кинетический песок», — предположил другой комментатор.
«Что-то вылупилось!» — заявил третий.
Некоторые пользователи предложили австралийке облить находку бензином и сжечь. А потом бежать, куда глаза глядят, чтобы спастись от «чужих».
Однако один из комментаторов опознал в необычной массе мелких шестиногих членистоногих под названием Anurida Maritima.
«Это точно они! У нас такое каждый год, ненавижу их», — написал мужчина.
Эксперт из сельскохозяйственной школы при Техасском университете сообщил Yahoo News, что эти существа широко распространены по всему миру. Люди о них не знают потому, что они слишком маленькие, 1-1,5 мм. Чаще всего Anurida Maritima живут в садах, компостных ямах и опавших листьях. Они не опасны для людей и животных, не кусаются, не распространяют болезни и не портят дома.
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