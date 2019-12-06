  • Австралиец лишился полового органа из-за болезни почек

    06 декабря 2019, 21:54

    Ирина Нагайникова

    43-летний пациент пришел на гемодиализ из-за болезни почек. При осмотре медики обнаружили, что ткани его пениса начали отмирать. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на BMJ Case Reports.

    Тяжелая почечная недостаточность вынудила мужчину регулярно проходить гемодиализ. При осмотре перед очередной процедурой, врачи обнаружили, что половой орган пациента побледнел и покрылся черными пятнами. Распознав признаки некроза тканей, врачи срочно провели операцию. Однако после ампутации головки процесс перекинулся на остальную часть пениса, и ее также пришлось удалить.

    Из-за не заживавшей операционной раны потребовалась также пересадка кожного лоскута. Окончательное восстановление заняло два месяца от момента последней операции.

    Специалисты объяснили, что причиной некроза послужила кальцифилаксия. В стенках сосудов накопился кальций, и это нарушило кровоток. Отмечается, что такие осложнения бывают у 1-4% пациентов с почечной недостаточностью. Порядка 60% больных с кальцифилаксией погибают в течение года от начала ее проявлений.

    Единственное разработанное на данный момент лечение этого состояния — прием тиосульфата натрия.