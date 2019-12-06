Австралиец лишился полового органа из-за болезни почек

Тяжелая почечная недостаточность вынудила мужчину регулярно проходить гемодиализ. При осмотре перед очередной процедурой, врачи обнаружили, что половой орган пациента побледнел и покрылся черными пятнами. Распознав признаки некроза тканей, врачи срочно провели операцию. Однако после ампутации головки процесс перекинулся на остальную часть пениса, и ее также пришлось удалить.

Из-за не заживавшей операционной раны потребовалась также пересадка кожного лоскута. Окончательное восстановление заняло два месяца от момента последней операции.

Специалисты объяснили, что причиной некроза послужила кальцифилаксия. В стенках сосудов накопился кальций, и это нарушило кровоток. Отмечается, что такие осложнения бывают у 1-4% пациентов с почечной недостаточностью. Порядка 60% больных с кальцифилаксией погибают в течение года от начала ее проявлений.

Единственное разработанное на данный момент лечение этого состояния — прием тиосульфата натрия.