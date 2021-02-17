«Авито» запретил продажу приглашений в Clubhouse из-за мошенников

«Авито» запретил продажу инвайтов в Clubhouse после всплеска мошеннических предложений. Цены на услугу в объявлениях достигают 18 тысяч рублей.

Объявления о продаже приглашений в соцсеть стали появляться на «Авито» и «Юле» практически сразу после запуска приложения в России. Сейчас цена инвайтов варьируется от 200 рублей до 18 тысяч рублей, сообщило издание «Подъем».

10 февраля на сайте «Авито Услуги», в категории «спрос», было размещено 132 объявления со словами clubhouse и «инвайт/приглашение». В категории «предложение» было размещено 22 объявления.

Создатели оригинального приложения ранее сообщали, что оно доступно пока только для пользователей iOS, Android-версия еще не выпущена. К тому же на фоне стремительного роста популярности Clubhouse в Google Play появились подделки под соцсеть. Зарегистрироваться на платформе возможно по приглашению от кого-то из ее пользователей. Аудиочаты там распределены по комнатам по интересам. С начала года число русскоязычных пользователей Clubhouse достигло нескольких десятков тысяч.

Социальная Clubhouse появилась в марте 2020 года. Создатели — бывшие сотрудники Google Пол Дэвидсон и Рохан Сет. Многие связывают популярность голосовых чатов социальной сети с пандемией.

Clubhouse заблокировал оба аккаунта ведущего Владимира Соловьева, а основатель SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил российского лидера пообщаться в новой социальной сети.