Интересное 23 августа 2023, 23:47 «Авито Услуги»: к клинерам за прошедший год стали обращаться на 40% чаще

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В современном мире на уборку и другие бытовые занятия остается все меньше времени. По этой причине россияне стали чаще обращаться за помощью к профессиональным клинерам. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на данные сервиса «Авито Услуги».

В июле 2023 года спрос на услуги по уборке увеличился на 53%. Россияне по сравнению с июлем прошлого года стали на 40% чаще искать специалистов, которые готовы взяться за генеральную уборку. Также спрос на специалистов по чистке ковров и мягкой мебели вырос на 41% и 43% соответственно.