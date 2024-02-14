Интересное 14 февраля 2024, 18:06 «Авито»: самым дорогим подарком на 14 февраля стало «Сердце метеорита» за 392 млн рублей

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Эксперты «Авито» назвали самый дорогой подарок на День влюбленных, предложенный на платформе. Об этом сообщил «Ридус».

Презентовать именную звезду стало уже неинтересно и обыденно, поэтому настоящим романтикам предложили купить осколок знаменитого челябинского метеорита в виде сердца. Продавец готов отдать его за 392 миллиона рублей.

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Также среди популярных идей для подарков различная техника. Влюбленным предлагают купить очки виртуальной реальности Apple Vision Pro за полмиллиона рублей.

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