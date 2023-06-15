Интересное 15 июня 2023, 13:26 «Авито»: бросание букета невесты является самым соблюдаемым ритуалом среди россиян

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Пары при планировании свадебного дня заранее решают, будут ли они следовать классическим обычаям. Самым соблюдаемым ритуалом на свадьбах является бросание букета невесты, сообщил Life со ссылкой на результаты опроса сервиса «Авито».

Также в пятерку лидеров вошли конкурсы с тамадой, выкуп невесты и откусывание каравая. Меньше всего молодожены на своем мероприятии хотят запускать голубей, зажигать семейный очаг и разбивать бокалы.

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Отмечается, что жители сел и маленьких городов более консервативны и соблюдают все классические обычаи.