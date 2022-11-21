Интересное 21 ноября 2022, 23:13 Атомный ледокол «Якутия» сойдет на воду 22 ноября в Петербурге

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Корпус нового атомного ледокола «Якутия» спустят на воду 22 ноября из Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости».

Изначально мероприятие должно было состояться 18 ноября. Спуск пришлось перенести.

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Ледокол получил название в честь региона, который примыкает к Северному морскому пути. Его создали по проекту 22220. Ранее по нему же разработали ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

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