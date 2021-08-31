Атеист занял пост главного священнослужителя Гарварда

Пост главного капеллана Гарвардского университета занял 44-летний атеист Грег Эпштейн. Решение об его избрании приняли религиозные лидеры учебного заведения. Об этом сообщил The Guardian.

Эпштейн получил известность благодаря работе «Добро без Бога. Во что верит миллиард нерелигиозных людей в мире». Теперь мужчина будет управлять более чем 20-ю религиозными организациями университета.

«Я хочу поддержать студентов и университетское сообщество в это трудное время, когда многие потеряли веру в человечество. У нас есть много того, что разделяет нас теологически. Но при этом, мы объединены общим желанием поддерживать людей в нашем сообществе тогда, когда они хотят жить духовно насыщенной и осмысленной жизнью в мире, который пытается нас обокрасть независимо от наших религиозных убеждений», — сообщил капеллан.

Он заявил, что планирует помогать студентам, которые ведут маргинальный образ жизни. Кроме того, новоизбранный глава намерен решать вопросы неравенства, передала «Газета.ru».