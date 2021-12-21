Астропсихолог Лозанчич рассказал, как правильно провести день зимнего солнцестояния

Астропсихолог Инга Лозанчич дала советы о том, как провести день зимнего солнцестояния. По ее словам, этот день нужно прожить без суеты и спешки. Об этом сообщил LIFE.

Специалист напомнила, что день солнцестояния наступит 21 декабря в 18:59 по московскому времени. В этот период Солнце начнет переход из знака Стрельца в знак Козерога.

«Козерог — земной знак, управляемый Сатурном (эта планета олицетворяет структуру, порядок и дисциплину). Поэтому планомерная, системная деятельность без суеты и спешки — хорошее сопровождение этого дня», — отметила астролог.

По мнению Лозанчич, этот день лучше всего посвятить уединению, а также собственным мыслям. Лучше всего остаться дома, сделать уборку, а также избавиться от лишних вещей.

«Зимнее солнцестояние 2021 года наступает в сопровождении достаточно сложного соединения ретроградной Венеры с Плутоном, что побуждает к осмыслению и анализу личных и общественных отношений», — пояснила она.