Астроном Турилов пояснил, как предстоящее лунное затмение скажется на людях

В пятницу 19 ноября случится самое долгое за последние пять веков лунное затмение, которое смогут наблюдать жители Забайкалья, Сибири и Дальнего Востока. Лектор астрономического планетария и астрономический турист Ярослав Турилов рассказал, скажется ли каким-то образом это явление на состоянии людей. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«Это всего лишь земная тень, которая на короткий период времени пройдет по лунному диску. Для любителей астрономии — это просто лишний повод посмотреть на небо и увидеть что-то интересное», — объяснил он.

Турилов отметил, что затмение будет не полным. Лунный диск скроется лишь на 97%. Максимальная фаза затмения начнется в полдень и будет длиться до 15:48 по московскому времени.

Как сообщили представители Роскосмоса, последнее подобное явление фиксировалось 500 лет назад.