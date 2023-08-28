Интересное 28 августа 2023, 23:06 Астроном Шевченко заявил, что высокая температура грунта Луны связана с его составом

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Индийский луноход «Прагьян» выяснил, что температура лунного грунта составляет 70 градусов. Заведующий отделением исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Владислав Шевченко рассказал, с чем это может быть связано, уточнила «Газета.ru».

По словам специалиста, причина может заключаться в составе грунта, а также особенностях рельефа.

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Он посоветовал изучить реголит, так как он может обладать разными теплофизическими свойствами, в зависимости от химического состава, отметил сайт kp.ru.