Интересное 11 августа 2023, 17:00 Астроном Рублева заявила, что москвичи не смогут увидеть пик звездопада Персеиды

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Москвичи не смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды, который состоится с 11 на 12 августа. Причина заключается в неподходящей погоде. Такой информацией поделилась научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист рассказала, что на небе будут вспыхивать до ста метеоров в час. Однако увидеть звездопад москвичам помешает пасмурная погода, дожди и грозы. Также сказаться может яркий свет, которых исходит от окон домов, фонарей и рекламных объектов.

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Однако за городом есть шанс понаблюдать за космическим явлением.

«Смотреть надо на северо-восточную сторону неба — именно там находится созвездие Персея, на фоне которого можно наблюдать метеорный поток Персеиды», — рассказала Рублева.