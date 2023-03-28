Интересное 28 марта 2023, 15:03 Астроном Маткин рассказал об уникальности парада планет 28 марта Астроном Маткин рассказал, что Венера, Марс, Меркурий и Юпитер будут видны без телескопа

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Сегодня, 28 марта, состоится парад планет. Жители Приморского края смогут невооруженным взглядом полюбоваться на Венеру, Марс, Меркурий и Юпитер. Такой информацией поделился директор Приморский астрономической обсерватории Алексей Маткин. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам специалиста, после захода Солнца на небе можно будет увидеть Меркурий и Юпитер над восточным горизонтом. Чуть ниже расположится Венера, а рядом с Луной красным светом засияет Марс.

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«Между Венерой и Марсом будет находиться Уран. Такой маленький парад планет, как его принято называть. Они выстроились в достаточно интересные конфигурации», — рассказал Маткин.