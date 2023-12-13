13 декабря 2023, 11:31
Астроном Кошман рассказала, что самое большое Солнце 2024 года можно будет наблюдать 3 января
Самое большое Солнце в 2024 году с Земли можно будет увидеть в самом его начале, 3 января. Об этом RT рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
«В этот день Земля — в перигелии — на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой солнечный диск в 2024 году», — отметила Кошман.
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Она также добавила что в ночь на 4 января россияне могут уехать загород для наблюдения за метеорным потоком Квадрантиды.
Наука
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