Астроном из Свердловской области зафиксировал полярное сияние

«Уникальность этого сезона — в его принадлежности к новому солнечному циклу. Это означает, что в ближайшие годы активность Солнца будет расти, а вместе с ней увеличится и количество геомагнитных бурь с полярными сияниями», — рассказал специалист.

Он пояснил, что это природное явление вызвано потоком солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Уточняется, что полярное сияние обычно можно заметить на небе Свердловской области в осеннее время года. В этом году Солнце не очень активно, поэтому кадры со свечением стали большой удачей.