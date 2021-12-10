Астроном из Швеции рассказал об открытии гигантской экзопланеты
Астроном Янсон: возле двойной звезды Бета Центавра найдена гигантская экзопланета
Шведский астрономом из Стокгольмского университета Маркус Янсон сделал снимок новой гигантской экзопланеты, которая расположена возле двойной звезды Бета Центавра. Об этом сообщил журнал Nature.
«Найти планету у Бета Центавра потрясающе, так как это полностью меняет наши представления о их наличии у массивных звезд», — процитировала «Политика сегодня» слова астронома.
Звезда Бета Центавра находится на расстоянии 325 световых лет от Земли к созвездию Центавра. В этой системе ученые доказали существование планет. Планета, которая была открыта в этой системе, в 10 раз тяжелее Юпитера и одной из самых массивных среди известных.
Ранее ученые не верили в существование планет в этой системе, поскольку им тяжело формироваться в таких неблагоприятных условиях. Среда возле Бета Центавра имеет экстремальные температуры и сильное излучение.