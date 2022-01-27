Астроном Денисенко рассказал, когда будет полное солнечное затмение в России

Полное солнечное затмение можно будет увидеть в России на Дальнем Востоке в 2033 году. Об этом Ura.ru рассказал сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени Штернберга Денис Денисенко.

Ближайшее полное солнечное затмение можно будет увидеть в Америке в 2024 году. А вот россиянам придется подольше ждать редкого природного явления.

«В России это случится в 2033 году на Дальнем Востоке, на Чукотке. Солнечные и лунные затмения повторяются через 18 лет и 11 дней. За это время Земля успевает повернуться на одну треть оборота, поэтому затмение каждый следующий сарос происходит в разных регионах земного шара», — пояснил астроном.