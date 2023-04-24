Интересное 24 апреля 2023, 17:18 Астроном Абунин: магнитная буря может влиять на характеристики крови человека

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Четвертый уровень магнитной бури зафиксировали российские геофизики в прошедшее воскресенье. О влиянии этого явления на здоровье человека рассказал руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артем Абунин в беседе с «Общественной службой новостей».

По словам эксперта, влияние возмущений геомагнитного поля на физическое здоровье человека не доказано, передает ИА Nation News. При этом исключать теоретическую связь между ними не стоит, ведь в крови человека содержится железо, на которое магнитные бури могут влиять.

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Абунин отметил, что возмущения геомагнитного поля могут стать причиной сбоев в работе промпредприятий.