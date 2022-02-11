Астрологи рассказали, каким знакам зодиака не грозит одиночество

По прогнозам астрологов, представители определенных знаков зодиака никогда не останутся одни и обязательно найдут себе спутника жизни. Об этом сообщил сайт «Пятого канала».

Раки являются знаками, которые в наибольшей степени ценят семейные отношения и домашний уют. Они не останутся одни, так как не любят рисковать. Лучше всего представителям этого знака подходят Тельцы и Скорпионы.

Овны также оказались в числе тех знаков, которые обязательно найдут себе спутника жизни. Обычно жизнь этих знаков заранее распланирована. Подходящего партнера эти люди не станут отпускать. Наиболее гармоничная пара получится у Овнов с Девами и Львами.

Представители знака Весы пользуются немалой популярностью. На протяжении жизни они пытаются найти свой идеал, однако если к 40 годам сделать это не удается, то они выбирают комфортного партнера. В качестве супруга им стоит выбирать Дев и Водолеев, передала «Политика сегодня».

Благодаря врожденному обаянию Тельцы довольно легко находят себе партнера. Такие люди очень ценят свою пару. При этом с возрастом их чувства не угасают. Наиболее удачную пару Тельцам удастся построить со Скорпионами и Раками.

Благодаря своей харизме Львы также не обделены вниманием других людей. Они выстраивают образ своего идеального партнера и зачастую находят такого человека, оставаясь с ним на всю жизнь. Искать пару Львам стоит среди Скорпионов и Овнов.